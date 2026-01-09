Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı 2. Etap Düzenleme Projesi kapsamında, Sakarya kavşağı-sulu çember güzergâhını içeren Salamis Yolu'ndaki ilk kısım çalışmalar yarın itibarıyla başlıyor.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje aşamasında, Fazıl Osman Polat Paşa Camii yakınında bulunan dikey park yerleri, geçici olarak gidiş–geliş güzergâhı şeklinde kullanılacak.

Açıklamada, çalışmalar süresince trafik akışının güvenli şekilde sağlanabilmesi için yerleştirilen trafik levha ve işaretlerine titizlikle uyulması, sürücülerin yönlendirmeleri dikkatle takip etmeleri, bölgeden geçişlerde dikkatli ve yavaş seyretmeleri istendi.