Hayatını kaybeden Cumhuriyet Meclisi eski Başkan Yardımcısı ve eski milletvekili Sait Güven için Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, milletvekilleri, Sait Güven’in ailesi, dernek temsilcileri ve bazı eski bürokratlar katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan anma töreni, merhum Sait Güven’in özgeçmişinin okunmasıyla devam etti.

Törende, aile adına Sait Güven’in torunu Can Kaptan, Cumhuriyet Meclisi Başkan Ziya Öztürkler ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Sait Güven’in mütevazı ve halkçı kişiliğiyle tanındığını belirtti.

Güven’in Limasol doğumlu olduğunu, Limasol’da mücadelesini sürdürdüğünü dile getiren Tatar, diş hekimliği yaptıktan sonra Girne’de UBP’den Milletvekili seçilmesinin ardından Meclis’in çatısı altında Meclis Başkan Yardımcılığı yapmış mütevazı ve halkçı kişiliğiyle milletine ve halkına hizmet eden değerli bir insan olduğunu belirtti.

Tatar, “Limasol’da başlayan mücadelesini hayatının her alanında sürdürmüş, milletvekili ve meclis başkan yardımcılığı görevleriyle halkına hizmet etmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yıllarındaki katkıları her zaman hatırlanacaktır. Kendisine Allahtan rahmet diliyorum ailesine ve sevenlerle sabırlar diyorum mekânı cennet olsun ruhu şad olsun.” dedi.

-Öztürkler

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler Sait Güven’i, duruşu, dürüstlüğü, hizmet aşkı ve çalışkanlığı ile tanınan bir devlet adamı olarak tanımladı.

Öztürkler, “O, iyi bir baba, başarılı bir diş doktoru ve her şeyden önce iyi bir insandı. Kendisi Kıbrıs Türk halkına ve meclisimize birçok alanda hizmet etmiştir. Bıraktığı miras, bizler için yol gösterici olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

-Kaptan

Sait Güven’in torunu Can Kaptan, ailesi adına yaptığı konuşmada dedesinin ülkesine ve ailesine adanmış bir yaşam sürdüğünü ifade etti.

Kaptan, “Elinde büyüdüğüm ve benim için her zaman çok kıymetli bir insan olan dedem Sait Güven’i kaybettik. Hayatı boyunca dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile ailesine ve ülkesine adanmış bir hayat süren bu değerli insanın bugün aramızdan ayrılmış olmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu özlemle ve sevgi ile anıyor Allah'tan rahmet diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından hayatını kaybeden eski milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Sait Güven’in naaşı önünde protokol sırasına göre saygı duruşu yapıldı.

Meclis’teki törenin ardından Güven, Girne Nurettin Ersin Paşa Cami kılınacak öğle namazının ardından Karaoğlanoğlu Kabristanlığında toprağa verildi.