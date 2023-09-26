Şair ve Araştırmacı Yazar Mustafa Gökçeoğlu’nun büstü, Lefkoşa'da Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane’nin girişine yerleştirildi.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, ülkenin kültür ve sanatının kayıt altına alınmasına katkıda bulunan ve iz bırakan şair ve araştırmacı yazar Mustafa Gökçeoğlu’nun kitaplarıyla ölümsüzleştiğini ve geçmişi geleceğe taşıdığını belirtti.

Kültür Dairesi'nin açıklamasına göre Zaimağaoğlu, Gökçeoğlu’nun Milli Kütüphane’ye yerleştirdikleri büstüyle okurları selamlayacağını söyledi.

Kültür Dairesi’nin Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukları Saptama Kurulu Üyesi, Emekli Görsel Sanatlar Müfettişi ve Heykeltraş Tahsin Albulut’un, 2014 yılında Mustafa Gökçeoğlu hayattayken tamamladığı büstü, geçtiğimiz günlerde Kültür Dairesi’ne hediye ettiğini belirten Zaimağaoğlu, değerlere yaşarken kıymet vermenin önemini vurguladı.

Zaimağaoğlu, Mustafa Gökçeoğlu’nun büstünü Kültür Dairesi’ne hediye edip bu dünyadan iz bırakarak geçmiş değerleri yaşatmaya katkıda bulunduğu için Tahsin Albulut’a teşekkürlerini sundu.

Albulut da Gökçeoğlu’nun büstünün Milli Kütüphane’ye yerleştirilmesi konusunda yaptığı açıklamada, önemli olanın Gökçeoğlu’nu yaşatmak olduğunun altını çizerek, “Kültür Dairesi’ne güveniyorum, ülkemizin değerlerine yönelik bir farkındalık yaratabilirsek ne mutlu bana” dedi.