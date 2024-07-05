Gönyeli’de sahtekârlıkla para temin eden F.D (E-23) tutuklandı.
Lefkoşa Ve Gönyeli’de Tasarrufunda 116 Elektronik Sigara Ve Bir Adet De Sigara Likiti Tespit Edilen İki Kişi Tutuklandı
Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Haziran 2024 ayı içerisinde, Gönyeli’de F.D.(E-23)’nin, yurt dışında bulunan bir şahsa çalışma ön izni çıkarıp iş bulacağı yönünde beyanda bulunarak, dolandırmak kastıyla anlaştığı şahıstan 100 ABD doları ile 29 bin 300 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: rss