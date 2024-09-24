(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen evrak sahteleme, sahte evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini suçlarından tutuklanan Enver Yücel bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Özgür Sunalp mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 2024 yılı içerisinde Lefkoşa’da bir şirketin yetkisinin kendisine verildiğine dair sahte vekaletname düzenleyerek, 03 Eylül 2024 tarihinde tapu dairesine sunarak, şirkete ait taşınmazı satıp 520 bin Sterlin elde ettiğini söyledi. Polis, zanlının 23 Eylül’de tespit edildiğini, evinde ve iş yerinde yapılan aramada 55 bin TL ve 24 bin 870 TL para bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirtti. Polis, kayıp emareler de olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.