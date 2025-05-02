(Kamalı Haber)- Girne bölgesinde 19 ayrı hırsızlık suçu işlediği için 5 yıl hapse mahkum edilen ve 2024 yılında firar girişiminde bulunan Pakistanlı Abdul Wahab Khan hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 3 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Candaş okudu.

Kararı okuyan Yargıç Candaş, Lefkoşa’da meydana gelen dükkân açma ve sirkat suçlarından hüküm giymiş olan sanığın 16 Mart 2024 tarihinde diğer mahkûmlarla beraber yeni cezaevinden eski cezaevine iş yapmak maksadıyla götürüldükten sonra duvar üzerindeki lambaları tamir etmeye başladığını söyledi. Candaş, sanığın 6 metre yüksekliğindeki duvar üzerinde iş yaptığı sırada cezaevi dışına atlayıp kaçıp firar ettiğini kaydetti. Yargıç, sanığın kısa süre sonra gardiyanlar tarafından cezaevi yakınlarında bulunan korkuluk alanda tespit edildiğini belirtti. Yargıç, sanığın yeniden cezaevine yerleştirildiğini ifade etti. Yargıç, “Sanık tutuklandıktan sonra kendisine kanuni ihtarda işlemiş olduğu suç bildirildiğinde sanık cevaben "başka çarem yoktur özür dilerim" şeklinde cevap vermiştir”dedi. Sanığın yargılandığı yasal tutukluluktan firar suçundan mahkum ettiklerini kaydeden yargıç, bu suçun 7 yıl kadar hapis öngördüğünü ifade etti. Candaiş, “Bir kişinin yasal tutukluluktan firar etmesi adalet için verilen cezadan kaçması oldukça ciddi, vahim ve kamu menfaatini oldukça yakından ilgilendiren bir suçtur. Konu suç türü kamuyu ilgilendiren Mahkemeler tarafından caydırıcı cezalar verilerek önlenmesi gereken suçlardandır. Yine Yüksek Mahkememiz geçmiş kararlarına bakıldığında bu suça verilen hapis cezalarının onandığı görülmektedir.”ifadelerini kullandı. Suçun işleniş şekline değinen Candaş, şunları kaydetti:

“Sanık, cezaevinde iş yapmak için görevlendirildiği esnada bu kısmi serbestlikten yararlanmış ve ıslah olması ve kamu yararı için verilen hapis cezasından kaçmıştır. Suçun işleniş şekli ciddidir. Diğer taraftan sanığın herhangi bir silah kullanmaması ve kaba kuvvete başvurmaması ise lehine değerlendirilir.”

Yargıç, sanığın suçunu kabul etmesinin, özür dilemesini, pişman olmasını, benzeri sabıkası olmamasını da lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını kaydetti. Sanığın ailevi ve kişisel durumuyla ilgili belirtilen hususları da değerlendirdiklerini; genç yaşını ve hayat tecrübesinden yoksun olduğunu da ceza takdir ederken lehine dikkate aldıklarını kaydeden yargıç, sanığı 3 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.