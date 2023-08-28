Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da düzenlediği sahte sigorta ile Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Ayman Atef Wadie Yacaoub bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Hacı Durdu Özer, zanlının “sahte evrak düzenlemek”, “sahte evrakı tedavüle sürmek” suçlarından tutuklandığını anımsattı. Polis, zanlının 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısından Kuzey Kıbrıs’a giriş yaparken, görevli muhaceret memuruna kullanımındaki PKN 536 plakalı araç için düzenlenmiş, Tower Insurance’e ait 15 Ağustos-15 Kasım 2023 tarihlerini kapsayan sahte araç sigorta poliçesini ibraz ettiğini söyledi. Polis memuru, zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını, sahte poliçenin de emare alındığını belirtti. Polis memuru, yapılan soruşturmada sahte poliçenin üzerindeki seri numarasının zanlı adına daha önce başka sigorta işlemlerinde kullanıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis memuru Özer, zanlının sahte poliçeyi kimden veya nereden aldığının henüz tespit edilemediğini dile getirdi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis memuru, Güney Kıbrıs’ta yaşayan Mısır uyruklu zanlının ülkede yasal bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Tutku Candaş zanlının her ne şart altında olursa olsun zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.