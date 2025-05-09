Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, Güzelyurt’un kalkınması için hükümetin önemli yatırımları hayata geçirmeye başladığını söyledi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, bölgeye sosyal konut projeleri, modern hastane inşaatı ve tarımsal kalkınmayı destekleyecek yeni girişimler kazandırıldığını belirten Öztürkler, Güzelyurt’un hak ettiği noktaya ulaşması için tüm imkanların seferber edileceğini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güzelyurt’ta temaslarda bulunarak bölgenin kalkınması, kamu hizmetlerinin etkinliği ve yeni yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan ile bir araya gelen Öztürkler, Kaymakamlığın merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonu sağlama konusundaki kritik rolüne vurgu yaptı.

Öztürkler, yerel yönetimlerin etkin çalışması sayesinde halkın ihtiyaçlarına daha hızlı ve doğru çözümler üretilebileceğini belirterek, devletin bölgesel kalkınmayı desteklemek için yerel yöneticilerle iş birliği içinde olması gerektiğini ifade etti.

-Öztürkler, Özçınar’ı ziyaret etti

Temaslarına devam eden Öztürkler, Güzelyurt Belediyesi yeni hizmet binasını ziyaret ederek Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile makamında görüştü.

Özçınar’ın başarılı ve özverili bir yönetim sergilediğini ifade eden Öztürkler, bölgedeki gelişimin her geçen gün daha net şekilde görüldüğünü, yeni hizmet binası ile birlikte de halka daha iyi hizmet verileceğini belirtti.

“Güzelyurt’un kalkınmasına katkı sağlayacak önemli projeler arasında sosyal konut projesi, modern hastane inşaatı ve şehrin denizle buluşmasını sağlayacak projeler ön plana çıkıyor.” diyen, Öztürkler, bölgenin altyapı, sosyal yaşam ve ekonomik kalkınma açısından daha ileriye taşınması için tüm imkanların hükümet tarafından seferber edildiğini vurguladı.

Ancak bu yatırımların yeterli olmayacağını ifade eden Öztürkler, özellikle bölgedeki narenciye üretiminin tarladan tüketiciye ulaşması noktasında daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Anavatan Türkiye’nin katkıları ile narenciye sektörünün güçlenmesi için soğuk hava depolarının kurulması ve ürünlerin doğru şekilde korunmasını sağlayacak çözümler geliştirildiğini kaydeden Öztürkler, Güzelyurt Ovası'nın suyla buluşması ile birlikte de tarımda ciddi bir ivme yakalanacağının altını çizdi.

Tarım, ticaret ve yerel üretimin desteklenmesiyle bölgenin ekonomik kalkınmasının hızlanacağını belirten Öztürkler, yerel halkın daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşması için üreticilere yönelik yeni desteklerin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Öztürkler, bölge insanı olarak Güzelyurt’un hak ettiği noktaya ulaşması için her türlü katkıyı koymaya hazır olduğunu ifade ederek, bölgenin kalkınması için yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da Güzelyurt Belediyesi olarak hedefleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı, Başkan Öztürkler ziyaretçi anı defterini imzaladı.