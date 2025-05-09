Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü bünyesindeki Kantara Gençlik Kampı’nda tadilat çalışmaları devam ediyor.

Gençlik Dairesi'nden verilen bilgiye göre, Kantara Gençlik Kampı’nda bir süredir devam eden yenileme çalışmaları çerçevesinde, kamp çevresine 700 metre boyunca genişliği en az 10 metre olan yangın yolları açıldı.

Kampın yemekhane bölümünde mutfak seramikleri değiştirilirken, binanın damı da tadilattan geçirildi. Ayrıca mutfak, sanayi tipi mutfak eşyalarıyla tamamen yenilendi.

Mutfak binasının yanı sıra üç lider binası da tadil edilerek, binalarda boya yapımı da tamamlandı.

-Ozanoğlu

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, gençlerin büyük önem verdiği kampların, gençlere yaraşır hale getirilmesi için titizlikle çalıştıklarını, tadilatların devam ettiğini ve sona yaklaşıldığını dile getirdi.

Ozanoğlu, yemekhane bölümü ve dış mekân tadilatlarının da tamamlanmasıyla kampı Haziran ayında yeniden gençlerin hizmetine açmayı hedeflediklerini vurguladı.

Ozanoğlu, gençlik kampının yenilenmesi için katkılarından dolayı Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na teşekkür etti.