Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte reçete soruşturması kapsamında dün tutuklanan zanlılar Kezban Doygunel, Fikri Irız ve eczacı kalfası Zehra Parlak bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi, zanlıların 13 Eylül’de başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklandıklarını söyledi. Polis, Kezban Doygunel Eczanesi’nin sahibi Kezban Doygunel, Fikri Irız ve eczacı kalfası Zehra Parlak’ın mesele kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde teminatla serbest bırakılan doktorlar Fikri Koray, Muhammed Alshanableh ve önceki akşam İskele’de tutuklanan İlkay İstillozlu ile birlikte sahte reçeteler düzenleyerek, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiklerini söyledi.

Polis, Fikri Koray, Muhammed Alshanableh ve İlkay İstillozlu’nun şahısların bilgisi olmadan, onlar adına reçete yazıp, Gönyeli’de ve Geçitkale’deki Özbirtan ve Dougunel eczanelerine gönderdiklerini açıkladı. Polis, Kezban Doygunel, Fikri Irız’ın evinde arama yapıldığını, çok sayıda elektronik eşyaya el konulduğunu belirtti.

Polis, Ocak-Ağustos ayları arasında Kezban Eczanesi’nin sosyal sigortalara gönderdiği 3 bin 275 reçeteden bin 416 tanesini Muhammed Alshanableh, bin 310 tanesini Fikri Koray ve 500 tanesini ise İlkay İstillozlu’nun yazdığını açıkladı. Polis, 21 adet reçetenin incelendiğini, ifadeler aldığını, 21 reçeteden 16 tanesinin sahte olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Eczacı kalfası Zehra Parlak’ın ise düzenlene bazı reçetelerde telefon numarasının bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlının telefon numarasına kayıtlı 2 reçeteden bir tanesinin sahte çıktığını, M.B. isimli şahsın haberi olmadan onun adına hazırlandığını açıkladı.

Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi, Geçitkale’de bulunan ilaç pazarlama şirketinin Direktörünün Kezban Doygunel, sekreterinin ise Fikri Irız olduğunu, bu yönde de soruşturma yaptıklarını açıkladı. Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ifade ederek, 3 gün süre istedi. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.