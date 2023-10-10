Sahte reçete soruşturması kapsamında dün tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarılan beş zanlı için üçer gün tutukluluk kararı verildi.

Polis tarafından dün tutuklanan zanlılardan üçü Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Eczacı K. D. ve eşi eczane çalışanı F. I. ile kalfa Z. P. bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç Zehra Yalkut Bilgeç huzuruna çıktı.

Tahkikat memuru Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi, eczanelerde ve zanlıların evinde yapılan aramalarda, daha önce soruşturma kapsamında tutuklanan üç doktor tarafından yazılan 3 bin 275 reçete tespit edildiğini belirtti.

Bu reçetelerin bin 416'sının daha önce tutuklanan doktor M.A., bin 310'unun doktor F.K. ve 500'ünün ise dün tutuklanan doktor İ.İ. tarafından yazıldığının tespit edildiğini söyleyen Çiftçi, 21 ifade alındığını, 16 reçetenin sahte olduğunun tespitinin yapıldığını ayrıca bir vatandaş adına sahte reçete yazıldığının belirlendiğini söyledi.

Çiftçi, alınacak ifadeler, incelenecek çok sayıda emare bulunduğunu, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceğini söyleyerek, üç gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan dün tutuklanarak bugün İskele’de mahkemeye çıkarılan doktor İ.İ. ve eczacı P.Ö. için de üçer gün tutukluluk kararı alındı.