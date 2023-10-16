Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 1 doktor, 3 eczacı ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 2 doktor bir eczacı teminatla serbest bırakıldı

Sahte reçete soruşturması kapsamında bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan bir doktor ve 3 eczacı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, Lefkoşa Kaza Mahkemesi, zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlanması nedeniyle doktor S.S. eczacı G.K., K.D. ve F. I.’nın tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan eczacı B.K.T. ile doktor M.F. ile İ.İ. de teminatla serbest bırakıldı.

Mahkeme zanlıların yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 50’ser bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2’ser kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir ispatı vücut yapmak koşuluyla serbest kalmalarına karar verdi.