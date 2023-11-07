“Sahte reçete” soruşturması kapsamında bugün tutuklanan üç eczacı, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Üç zanlı hakkında üçer gün tutukluluk emri verildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, tutuklanan üç eczacı, “Resmi Evrak Sahteleme”, “Sahtelenmiş Resmi Evrakı Tedavüle Sürme” ve “Sahtekârlıkla Para ve Mal Temini” suçlamalarıyla bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, üç zanlı hakkında üçer gün tutukluluk emri verdi.

Polis, 13 Eylül’de başlattığı “sahte reçete” soruşturması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.