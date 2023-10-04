Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan doktorlar Niyazi Perk, Muhammed Alshanableh, Fikri Koray, Güven Erkal ile eczacılar İsmet Tufan, Simge Sonap ve Gülten Veli Aner bugün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren müfettiş muavini Cemali Çiftci, 7 zanlının 13 Eylül 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklandıklarını anımsattı.

Polis, zanlı Koray’ın reçete yazdığını, İsmet Tufan’ın ise sosyal sigortalara verip, tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlılar Niyazi Perk ile Muhammed Alshanableh’in yazdığı reçeteleri Simge Sonap’ın tedavüle sürdüğünü belirtti.

Polis, zanlı Gülten Veli Aner’in de Güven Erkal’ın yazdığı reçeteleri tedavüle sürdüğünü açıkladı. Polis, zanlı Koray’ın yazdığı reçetelerin ise İsmet Tufan tarafından tedavüle sürüldüğünü belirtti.

Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, ancak huzurdaki 7 zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden Çiftçi, “Resmi evrak sahteleme, Sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından yargılanmak üzere teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların kişi başı 50 bin TL yatırması, her biri için ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmaları ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.