Güney Kıbrıs’a yaptığı siyasi sığınma başvurusu incelenmekte olan 49 yaşındaki bir Suriyeli, tasarrufundaki çalıntı İspanya pasaportuyla Limasol-Pire seferini yapan gemiyle Güney Kıbrıs’tan ayrılmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu şahıs, Shengen bilgi sisteminde söz konusu pasaportun 18 Temmuz tarihinde İspanya’da çalıntı olduğunun bildirildiğinin tespiti üzerine göz altına alındı.

49 yaşındaki şahsın verdiği ifadede pasaportu Suriye’den satın aldığını söylediği belirtildi.