Güney Kıbrıs, Ağustos ayında İsrail ve İngiltere’den gerçekleşen gelişler sebebiyle Ağustos ayında rekor kırdı.

Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Kurumu’nun Ağustos ayında Güney Kıbrıs’a 602 bin 26 “gelişin” gerçekleştiğini, bunun tüm zamanların rekoru olduğunu açıkladığını yazdı.

Habere göre, Ağustos ayında Güney Kıbrıs’a gelişler 602 bin 26 olurken 2025 yılının ilk sekiz aylık döneminde ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10’luk, Ağustos ayına kıyasla ise yüzde 8.5’lik bir artış kaydedildi.

Gazete, Ağustos ayında İngiltere’den gelişlerin 193 bin 91 kişiyle, toplam sayının yüzde 32,1’lik kesimini oluşturarak ilk sırada yer aldığını belirtirken İsrail’den gelişlerin sayısının ise yüzde 17,5’lik oranla 105 bin 597 olduğunu aktardı.

Habere göre Ağustos ayında Polonya (41 bin 844) ve Almanya’dan (27 bin 665) gelişler de sıralamada yer aldılar.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta bir gece konaklayan kişilerin turist statüsünde sayıldığını, gelişlerin ise, kişi sayısı değil ziyaret sayısını gösterdiğini hatırlattı.