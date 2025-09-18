Larnaka Havalimanı'nda geçen hafta kaybolan kedinin gündem olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Ekologlar Hareketi'nin açıklamasına dayanarak, “Mika” isimli kedinin, geçen hafta sahipleriyle birlikte Atina’ya uçmak için sepetinde Larnaka Havalimanı'na gittiğini, uçak havalanmak üzereyken sahiplerine kedinin kaybolduğu bilgisinin verildiğini yazdı.

Mika isimli kedinin sahiplerine, kedinin kaybolduğu bilgisinin verildiğini ve boş sepetin gösterildiğini yazan gazete kedinin havalimanı pistinde koşmaya başladığı, on dakikalık aramanın sonunda ise bulunamadığının aileye aktarıldığını belirtti.

Gazete yine açıklamaya dayanarak kedinin bulunması için sahiplerine de izin verilmediğini vurguladı.

Habere göre Ekologlar Hareketi yaptığı açıklamada kedinin sepetinin kalkış öncesinde kontrolden geçtiğini, kedi sahiplerinin sepetin açılmaması için ek tedbirler aldığını belirtti.

Olayı "trajik" olarak nitelendiren Ekologlar Hareketi, kedinin güvenli şekilde taşınmasındaki sorumluların kim olduğu ve bu olayın nasıl gerçekleştirildiğine dair sorular yöneltti.

Ekologlar ayrıca kedinin bulunması ve sahiplerine teslim edilmesi için tüm ilgili taraflara da çağrıda bulundu.

Ekologlar açıklamasında “Mika’nın trajik sonunun bu olduğuna inanmak istemiyoruz. Bununla birlikte bulunması için yoğun çaba sarf edileceğine de inanıyoruz” ifadesini kullandı.