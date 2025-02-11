(Kamalı Haber)- Resmi evrakı tedavüle sürme suçundan tutuklanan Gulhumar Kylycheva ile sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürülmesini teşvik eden Rahim Gaybılleye Bazimavic ve Didar Serdarov bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Polis, Rahim Gaybılleye Bazimavic ve Didar Serdarov’un 2025 yılı Ocak ayı içerisinde Gazimağusa'da sakin İhtiyar isimli Türkmenistanlı şahıstan bin 200 ABD Doları karşılığında KKTC Çalışma Bakanlığına ait olan sahte resmi ön izin belgesini aldıklarını ve Türkmenistan'da olan Gulhumar Kylycheva'ya İmo isimli internet uygulamasından gönderdiklerini söyledi. Polis, Gulhumar Kylycheva'nın sahte belgeyi 7 Şubat 2025 tarihinde Ercan Havalimanında Muhaceret Memuruna verip, tedavüle sürerek, KKTC’ye giriş yaptığını açıkladı. Polis, Kylycheva'nın ifadesinde belgeyi Rahim Gaybılleye Bazimavic’in kendisine gönderdiğini, sahte olduğunu bilmediğini, çalışmak için ülkeye geldiğini söylediğini aktardı. Polis, Gulhumar Kylycheva'nın yanı sıra Rahim Gaybılleye Bazimavic ile suçla bağlantılı Didar Serdarov’un tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, sahte belgeyi zanlılara veren İhtiyar isimli şahsın kimlik bilgilerine ulaştıklarını ancak Ocak ayında ülkeden çıkış yaptığını belirlediklerini açıkladı. zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün Demirhan Karakoluyla irtibata geçerek, bir şirketin haberleri olmadan Türkmenistanlı şahısların kendi adlarına ön izin çıkardığına dair şikayetçi olduğunu, tutuklanan Rahim Gaybılleye Bazimavic ve Didar Serdarov’un yanı sıra ülkeden çıkış yapan İhtiyar ile soyismi henüz tespit edilemeyen Ali isimli bir şahsın söz konusu şikayete konu suçla bağlantılı olabileceklerini, bu yönde de ortak bir soruşturma yapılacağını söyledi. Polis, Ali isimli şahsın kim olduğuna dair bilginin henüz temin edilmediğini, Çalışma Bakanlığına görevli bir şahıs dahi olabileceğini, soruşturmanın genişlediğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlıların cep telefonlarının emare alındığını, yapılan ilk incelemede Didar Serdarov’un telefonunda 4-5 Türkmenistanlı şahsa ait ön izin belgesi fotoğrafı tespit edildiğini kaydetti. Polis, , Rahim Gaybılleye Bazimavic’in ifadesinde İhtiyar’ı kendisiyle tanıştıran şahsın Didar Serdarov olduğunu söylediğini de aktardı.

Polis memuru, resmi evrak tedavüle sürme suçundan tutuklanan Gulhumar Kylycheva'yla ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, cezaevine gönderilmesini, diğer 2 zanlının ise 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan Gulhumar Kylycheva, “3 uçak değiştirip geldim, belge için bin 200 dolar ödedim. Sahte olduğunu bilsem o kadar masraf yapıp gelmezdim. Bana belgenin orijinal olduğu söylendi. Beni kandırdılar”dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, Gulhumar Kylycheva'nın 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, diğer 2 zanlının ise 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.