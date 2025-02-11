(Kamalı Haber)- KKTC’de Marıam Ahmed Warsame ve Elaf Abdelrahman Hanzal Eısa bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Yılmaz Sevdalı mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, 7 Şubat 2025 tarihinde saat 16:30 raddelerinde soruşturma maksatlı Lefkoşa Adli şubede bulunan zanlıların yapılan muhaceret kontrolünde Marıam Ahmed Warsame'nin 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 436 gün ve Elaf Abdelrahman Hanzal Eısa'nın 14 Mart 2023 tarihinden itibaren toplam 635 gün süreyle KKTC’de İkamet İzinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis memuru, bu süre içerisinde zanlıların ihraç işlemleri için İçişleri Bakanlığına yazı yazıldığını ve cevap beklendiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı Eisa’nın avukatı müvekkilinin muhaceret işlemlerini yaptırdığını ancak muhaceret sisteminde hata olduğunu öne sürdü. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlıların 8 gün daha tutuklu kalacak.

Editör: Mehmet Mehmet