(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temin”i suçlarından tutuklanan Yenicami Mahallesi Muhtarı Selim Özdemir, eşi Kezban Özdemir ,Aycan Yenigür Avano,Jumahal Narova, Enejan Sharipov, Joshgunov Mıraj, Enver Hojamammedov, Bashim Sharipov, Oguldovlet Serdarova ve Farhat Jorayev mahkemeye çıkarıldı. Sahte kira sözleşmesi ve ikametgâh belgeleriyle oturma izni işlemleri başlatan zanlıların, 37 bin 500 TL ile 470 ABD doları temin ettiği tespit edildi.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Koray Sözer, olguları aktardı. Polis, Yenicami Mahallesi Muhtarı Selim Özdemir, muhasebeci olan eşi Kezban Özdemir ve Aycan Yenigür Avano’nun, Jumahal Narova, Enejan Sharipov, Joshgunov Mıraj’ın yardımıyla para karşılığında Enver Hojamammedov, Bashim Sharipov , Oguldovlet Serdarova ve Farhat Jorayev adına sahte sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgah belgesi düzenlediklerini söyledi. Polis, zanlıların sahte kira sözleşmelerini Kezban Özdemir ile Aycan Yenigür Avano adına bulunan Hatay Sokak’taki 4 ayrı apartman dairesi üzerinden yaptıklarını açıkladı. Polis, Enver Hojamammedov’dan 15 bin TL, Bashim Sharipov’dan 470 dolar, Oguldovlet Serdarova’dan 12 bin 500 TL ve Farhat Jorayev’den 10 bin TL alındığını kaydetti. Polis, zanlıların sahte kira sözleşmelerini vergi dairesinde tedavüle sürüp onaylattıklarını söyledi. Polis, Aycan Yenigür Avano, Selim Özdemir ile Kezban Özdemir’in temin etmiş oldukları kira sözleşmelerini para karşılığında anlaştıkları şahıslara ikametgah belgesi ile birlikte vererek, LPM Polis Muhaceret Şubesine tedavüle sürülmesini sağlayıp, o şahıslar adına oturma izni işlemlerinin başlatılmasını ve onaylanmasını sağlayarak sahtekarlıkla kayıt ve para temin ettiklerini kaydetti. Polis, zanlıların 15 Aralıkta tutuklandığını, muhtarlık ofisinde arama yapıldığını, Özdemir çiftine ait cep telefonlarının, kira sözleşmeleri ve evrakların emare alındığını açıkladı. Polis, zanlı Aycan Yenigür Avano’nun evinde yapılan aramada ise 3 bilgisayar, kira sözleşmelerin bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlı Aycan Yenigür Avano’nun ifadesinde kira sözleşmelerini hazırladığını, muhtara verdiğini ve karşılığında para aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, Selim Özdemir ile Kezban Özdemir’in de suçlarını itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, 8 tanıktan ifade aldıklarını, alınacak başka ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.