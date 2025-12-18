İkamet izni işlemlerinde sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgah belgesi düzenlenerek tedavüle sürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 14’e yükseldi.

Polis, yürütülen ileri soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Q.A. (E-42), A.A.(E-19), G.R.(K-28) ve R.J.'nin (E-26) tutuklandığını açıkladı. Polis daha önce de konuyla ilgili 10 kişiyi tutuklamıştı.

Polisten verilen bilgiye göre, 2025 yılı içerisinde, S.Ö., K.Ö. ve A.Y.A’nın ikamet izni çıkarmak amacıyla Lefkoşa’da Hatay Sokak’ta bulunan dört ayrı apartman dairesinin adreslerini kullanarak sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgâh belgesi düzenledikleri tespit edildi.

Söz konusu kişilerin, belirtilen adreslerde ikamet edilmediği halde J.N.’nin (K-55) yardımıyla E.H. (E-53) adına, E.S.’nin (K-62) yardımıyla B.S. (E-63) adına, J.M.’nin (E-24) yardımıyla ise O.S. (K-24) ile F.J. (E-39) adlarına sahte belgeler hazırladığı; sahte kira sözleşmelerinin Vergi Dairesi’ne ibraz edilerek onaylatıldığı, sahte ikametgâh belgelerinin ise polise sunularak tedavüle sürüldüğü ve bu yolla söz konusu şahıslar adına oturma izni işlemlerinin başlatılmasının sağlandığı belirtildi.

Yapılan incelemede, bu işlemler karşılığında sahtekarlıkla toplam 37 bin 500 TL ile 470 ABD doları temin edildiği belirlendi, tüm şahıslar tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor.