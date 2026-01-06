Polisin, geçen yıl "ikamet izni işlemlerinde sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgah belgesi düzenlenerek tedavüle sürülmesiyle" ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 kişi daha tutuklandı. Söz konusu meseleyle ilgili olarak daha önce 14 kişi tutuklanmıştı.

Polis basın bültenine göre, 2025 yılı içerisinde S.Ö. (E-46), K.Ö. (K-42) ve A.Y.A’nın (K-57) ikamet izni çıkarmak maksadıyla Lefkoşa’da Hatay Sokak’ta bulunan dört ayrı apartman dairesinin adresini kullandıkları tespit edildi. Söz konusu şahısların, konu adreslerde ikamet etmedikleri halde, J.N’nin (K-55) yardımıyla E.H. (E-53) adına, E.S’nin (K-62) yardımıyla B.S. (E-63) adına, J.M’nin (E-24) yardımıyla O.S. (K-24) ile F.J. (E-39) adlarına sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgah belgesi düzenledikleri belirlendi.

Hazırlanan sahte kira sözleşmelerinin Vergi Dairesi’nde ibraz edilerek tedavüle sürülüp onaylatıldığı, sahte ikametgah belgelerinin ise polise ibraz edilerek tedavüle sürülmesinin sağlandığı ve bu yolla konu şahıslar adına oturma izni işlemlerinin başlatıldığı tespit edildi.

Yapılan soruşturmada, söz konusu kişilerden sahtekarlıkla toplam 37 bin 500 TL ile 470 ABD doları para temin edildiği belirlendi. Meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Q.A. (E-42), A.A.(E-19), G.R.(K-28) ve R.J.(E-26) ile birlikte tüm şahıslar tutuklandı.

Ayrıca polis tarafından yürütülen ileri soruşturma kapsamında, aynı meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen M.Y.(E-24), M.P.(E-23), G.H.(E-40), G.S.(K-45), N.B.(K-35), H.H.(E-42), E.S.(K-40) ve G.M. de (K-39) tutuklandı.

- 40 yaşındaki turist kayıp

KKTC’de turist olarak bulunan Aytaç Polat’tan (E-40) dünden bu yana haber alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Polisin bahse konu şahsı bulmak için çalışmaları sürüyor.

- İkamet izinsiz 11 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 11 kişi tutuklandı.

- Çayönü’nde hayvan hırsızlığı

Çayönü’nde Aralık 2025- Ocak 2026 tarihleri arasında bir şahsa ait ağıl içerisinde muhafaza edilen küçükbaş bir hayvanın çalışmasıyla ilgili A.Y.(E-46) ve H.A.(E-33) tespit edilerek tutuklandı.

- İskele’de araç içerisinden hırsızlık

İskele’de 30 Aralık’ta park halinde bulunan bir araçta muhafaza edilen toplam 4 bin 200 STG paranın çalınmasıyla ilgili zanlı C.O.(E-45), tespit edilerek tutuklandı.

- Demirhan’da bir markette hırsızlık

Demirhan’da Eylül 2025’te, bir süpermarkete müşteri olarak giden kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından market içerisinde satışa sunulan toplam 6 bin 223,05 TL değerindeki muhtelif kozmetik ürünler ile 4 çift çorabın alınıp, kasada ödeme yapılmadan market dışına çıkarılmak suretiyle çalındığı tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.O.E.O.(K), S.K.H.A.(K) ve E.A.M.S.F.(K) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.