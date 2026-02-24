Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun ifadelerini eleştirerek, “Dimitriu’nun Brüksel’de Türkiye’yi işgalcilikle suçlaması, tarihi gerçekleri bilmemekten öte siyasal bir cehaleti ortaya koymaktadır.” dedi.

Yazılı açıklama yapan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının, 1974’e kadar büyük acılar çektiğini, ağır bedeller ödediğini, varoluş mücadelesi verdiğini; soykırıma uğradığını, katliamlardan geçtiğini, ama yılmayarak ve direnerek kendi devletini kurduğunu vurguladı.

Bu bağlamda Türk askerinin adada işgalci olmadığını belirten Öztükler, Mehmetçiklerin, Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyan, aynı ırkın Anadolu’dan gelen evlatları olduğunu kaydetti. Öztükler, “Onlar, barışın ve güvenliğin teminatı olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri çatısı altında görev yapmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca yaşadığı acılar ve verdiği mücadelelerle şekillendiğini ve hâlâ bölgesel barışın en önemli sınavlarından biri olmaya devam ettiğini belirten Öztürkler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bütün bu tablo ortadayken, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun Brüksel’de Türkiye’yi işgalci gösterme cüreti, her ne kadar AB tarafından şımartılmış bir devletin Meclis Başkanı sıfatıyla dile getirilmiş olsa da tüm ada adına konuşma hakkını ona vermez.

Bizler, haklı davamızı savunmaya ve kendi geleceğimizi özgürce belirlemeye kararlıyız. Kıbrıs Türk halkı, barışın gerçek sahibi ve adanın asli unsuru olarak, hiçbir baskıya boyun eğmeyecek, hiçbir haksız itham karşısında susmayacaktır.”