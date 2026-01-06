Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, açıklanan enflasyon rakamlarına göre asgari ücretlinin 2025 yılında 43 bin 521,84 TL kayba uğradığını savundu.

Rahvancıoğlu, yazılı açıklamasında, Aralık ayı enflasyonunun yüzde 3,39; yıllık enflasyonun ise yüzde 39,45 olarak gerçekleştiğini belirterek, halkın alım gücünün "sistematik şekilde eritildiğini" söyledi.

Yılın başında 100 TL olan bir birikimin yılsonunda 60,55 TL’ye gerilediğini ifade eden Rahvancıoğlu, “İstikrar devam etti; emekçi yine kaybetti. ” dedi.

2011 yılından bu yana tüm hükümetler döneminde ücretlerin aydan aya eridiğini ileri süren Rahvancıoğlu, “asgari ücretlinin her yıl olduğu gibi bu yıl da fiilen bir maaş eksik ödendiğini, eksilen miktarın ise sermayenin kâr hanesine yazıldığını” söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun lağvedilmesi, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi çağrısında bulunan Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun özel sektör emekçisinin hakkını aramaya devam edeceğini de kaydetti.