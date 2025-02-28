(Kamalı Haber) Girne’de trafik kontrolleri sırasında sahte mesleki sürüş ehliyetinin fotoğrafını cep telefonundan görevli polise gösteren 24 yaşındaki Emrullah Öz bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren adli şubede görevli polis memuru Okan Mamalı 2 Şubat saat 11.40 raddelerinde Girne’de Doktor Fazıl Küçük çemberi üzerinde Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şube ekiplerinin trafik kontrolleri sırasında durdurulan TRH 611 plakalı araç sürücüsü Lefkoşa’da sakin Emrullah Öz, sahtelediği mesleki sürüş ehliyetinin fotoğrafını cep telefonu ile çekerek tasarrufunda bulunan cep telefonu ile görevli polislere göstermek suretiyle sahtelediği evrakı tedavüle sürdüğünü mahkemeye aktardı

Zanlının aynı gün suçüstü hali tutuklandığı ve verdiği gönüllü ifadesinde suçu kabul ederek mesleki sürüş ehliyetini sahtelediğini itiraf ettiğini mahkemeye aktaran Mamalı, kalmakta olduğu ikametgahta zanlı huzurunda yapılan aramada yatak odasında bulunan diz üstü bilgisayarın emare olarak alındığını ve zanlının üzerinde bulunan cep telefonunun ise incelenmek üzere emare olarak alındığını belitti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, emarelerin inceleneceğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücutta bulunması, 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve bir kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.