Ekim 2025 - Nisan 2026 tarihleri arasında, Girne’de, KKTC’de ikamet etmekte olan ve sürüş ehliyetleri olmayan yabancı uyruklu kişilere KKTC sürüş ehliyeti çıkarmak maksadıyla, yurt dışında sahte olarak düzenledikleri sürüş ehliyetlerini KKTC’ye getirdikten sonra, söz konusu sahte sürüş ehliyetlerini Girne’de faaliyet gösteren bir şoför okuluna ibraz edip tedavüle sürmek suretiyle, KKTC sürüş ehliyetine çevrilmesini sağlayarak sahtekarlıkla kayıt ve para temin ettikleri tespit edilmiş ve meselede zanlı olarak görülen M.R.(E-32), M.D.S.I.(E-30), J.İ.(E-33), U.B.(E-23), I.H.S.(E-24), Z.M.(E-35), S.U.(E-42), M.D.S.H.(E-22), U.N.(E-44), M.E.(E-32), M.A.(E-28) M.J.A.(E-28), M.J.A.(E-30) ve L.B.(E-62) tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.J.U.(E-34), S.A.S.(E-21) ve S.A.(E-26) da 09.06.2026 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.