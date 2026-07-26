Gönyeli’de bugün sabahın ilk saatlerinde, Devrim Sokak’ta park halindeki araçta yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, FR 141 plakalı aracın; motor bölümü dahil geniş bir kısmı ve iç döşemesi yandı, ısıdan dolayı ön camı çatladı.

-Zeytin ve alıç ağaçları ile su lastikleri yandı…

Öte yandan dün, Cengizköy ile Çamlıköy arasında ağıllar bölgesinde çıkan yangın sonucu, yaklaşık 3 dönüm kuru ot, 4 zeytin ile 8 alıç ağacı, kelepçeli boru ve damlama lastikleri yandı.

Yangın Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile bölge halkının müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması devam ediyor.