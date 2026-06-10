08.06.2026 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Kaplıca’da deniz kenarında bulunan üç ayrı karavanın kapı ve pencere camları kasten kırılıp hasara uğratılarak açılmış ve içerlerine girildikten sonra, karavanlarda muhafaza edilen toplam 21 şişe alkollü içki, 16 şişe meşrubat içeceği ile muhtelif ev ve mutfak eşyaları kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalınmıştır.

Olaylar Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.Ö.(E-51) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.