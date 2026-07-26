Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’nda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesinden KKTC’ye geçiş yapmak isteyen bir aracın içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 200 adet A4 kağıdı bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 01.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, Ö.Ö. (K-47)’nün kullanımındaki araçta söz konusu maddeler tespit edildi.

Ö.Ö. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

-Hintkeneviri yetiştirme suçundan bir kişi tutuklandı

Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından dün Yeşilyurt’ta gerçekleştirilen operasyonda, N.A (E-46)'nın sera içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bitkilerin bakımını yaptığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, N.A. (E-46), sera içerisinde boyları 150 ile 180 santimetre arasında değişen 5 kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitkinin sulama ve bakımını yaptığı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

-Girne’de bir kişi, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan sarma sigarayla yakalandı

Girne’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, C.A.G. (E-58), içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğuna inanılan sarma sigara içerken tespit edilerek tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.