(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “Sahte Remi Belge Düzenleme, Sahtelenmiş Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme" suçlarından tutuklanan Irak uyruklu Ahmed Kamal Ahmed Ahmed mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Yılmaz Sevdalı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 22 Temmuz 2025 tarihinde saat 09.50'de Lefkoşa'da, Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda, KKTC'de turist olarak bulunan Ahmed Kamal Ahmed Ahmed’ın önceden sahtelemiş olduğu kendi adına ısdar olunan Belçika kimlik kartını KKTC'den Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak istediği esnada görevli memura vererek sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını,

tasarrufunda bulunan ve emare olarak alınan Belçika kimlik kartının PGM Belge İnceleme şubesine gönderildiğini ve konu kimlik kartının sahte olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkede kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü geçmeyen bir süre ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.