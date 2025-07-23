(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen Müstahdem Tarafından Sirkat suçundan tutuklanan Mehmet Ali Yağmur yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Yılmaz Sevdalı mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 2025 yılı Ocak-Temmuz ayları içerisinde müstahdemi olduğu Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren bir şirketin alacaklarına karşılık olarak, şirkete 3 içerisinde müstahdemi yazıp tahsil ettiği toplam 7 bin Dolar nakit parayı iş yerine vermeyerek sirkat ettiğini açıkladı. Polis, şikâyetin 19.07.2025 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün Gazimağusa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlının 20.07.2025 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılıp aleyhinde 3 gün ek tutukluluk emri temin edildiğini kaydetti. Polis, bu süre zarfında birçok ifade temin edildiğini, ifadesinde 9 adet kumarhaneye girip harcama yaptığını söylediğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, müştekinin yapmış olduğu araştırmada yine zanlının konu şirketin alacaklarına karşılık olarak 1980 stg. 2025 dolar ve 109.601 TL meblağlı makbuzları da yazıp tahsil ettikten sonra konu parayı çalıştığı iş yerine vermediğinin tespitini yaptığını açıkladı. Polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirterek, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.