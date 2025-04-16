Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu yapılmadan tarım arazilerinde özel sanayi bölgeleri kurulması yolunun açılmak istendiğini belirterek, hükümete eleştiride bulundu.

Yazılı açıklama yapan Şahiner, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülen Organize Sanayi Bölgeleri(Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın “toplumun geleceğine atılmaya çalışılan bir dinamit” olduğunu ileri sürdü.

Hükümetin birinci, ikinci ve üçüncü sınıf tarım arazilerini sanayiye açma peşinde olduğunu iddia eden Şahiner, tasarının Anayasa’nın tarımı ve üreticiyi koruyan maddelerine aykırı olduğunu savundu.

“Bu girişim, sadece doğaya değil, çiftçiye, hayvancıya, üreticiye karşı işlenen bir suçtur” diyen Şahiner, Başsavcılığın olumsuz görüşüne rağmen bu yasa tasarısının “ısrarla gündeme taşındığını” ileri sürdü.

Şahiner, “Hükumet, yarın çocuklarımıza bırakacak verimli bir toprak parçası, bir ağaç, bir damla su kalmayacak bu düzenlemeyi yapabilecek kadar kendinden geçmiştir. Bilinmelidir ki verimli tarım arazileri sanayiye değil, üretime aittir ve bu topraklar kirli yatırımlar için değil, bereket içindir” ifadelerini kullandı.