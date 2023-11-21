Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Sektörlerin, halkın fakir, devletin kasasının dolu olduğu bir bütçe bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Kıbrıs Postası Web TV’de Gökhan Altıner’in konuğu olduğu programda, Maliye Bakanı’nın hayat pahalılığı açıklamalarıyla ilgili konuştu.

-“Elektrik fiyatları 2024’te fahiş bir şekilde artacak”

Şahiner, “Yüzde 48,5 hayat pahalılığı verilir mi verilemez mi? Yüzde 48,5’in çok çok üstünde verilebilir” dedi.

Bu yılki bütçeyle ilgili de konuşan Salahi Şahiner, “Sektörlerin, halkın fakir, devletin kasasının dolu olduğu bir bütçe bizi bekliyor” diyerek yerel ve mahalli gelirlerin bütçede çok düşük gösterilmesini eleştirdi.

“Hayat pahalılığı yüzde 68 de çıksa, bunu rahat rahat ödeyebilirsiniz” diyen Şahiner, devletin kasasının dolu olduğunu vurguladı.

Şahiner, “Bilinçli olarak AKSA’ya mahkum ediliyoruz. 2024 yılı içerisinde fahiş olarak artacak elektrik fiyatlarıyla karşı karşıya kalacağız. Elektrikteki fiyat yükselişi, her sektöre de fazlasıyla yansıyacak” diye konuştu.

-“Niyeti kötü olan bir siyasi yapıyla karşı karşıyayız”

Şahiner, “Kıbrıs Türk halkı, bu ülkede tutunabilmek için mallarını mecburen yabancı sermayeye satıyor. Coğrafyamızda nelerin olduğunu görüyoruz. Yabancı sermayeye satışın bir yerde sınırlandırılması gerekiyor. Kıbrıs Türk halkı son çare olarak toprağını satıyor” ifadelerini kullandı.

Şahiner, “Yarattıkları hayat pahalılığını halk ödüyor. Halkın AKSA’ya fazladan ödediği parayla, Orta Doğu’nun en iyi hastanesi yapılır. Sağlık çalışanları da en iyi koşulda çalıştırılır” dedi.

Salahi Şahiner, “CTP iktidarında ek sözleşmeymiş, AKSA sözleşmesiymiş, hepsi yırtılıp atılacak” dedi ve niyeti kötü olan bir siyasi yapıyla karşı karşıya olunduğunun altını çizdi.