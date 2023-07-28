“Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın son halini görmeyi talep ediyoruz”

Sağlıkta örgütlü 4 sendika, Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde olan ve pazartesi son görüşmesi yapılacak Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın son halini görmeyi talep etti.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) adına açıklama yapan TIP-İŞ Başkanı Dr. Şükrü Onbaşı, Komite Başkanı Özdemir Berova’ya dilekçe gönderdiklerini ancak taleplerinin reddedildiğini söyledi.

Onbaşı, “Milletvekili meslektaşımız, Dr. Özdemir Berova'ya bir de basın aracılığı ile seslenerek, komitenin yapılacak bu son toplantısına katılım talebimizin aynen devam ettiğini bildiririz” dedi.

-Sendikalardan Berova'ya çağrı

Dr. Onbaşı’nın açıklaması şöyle:

“Yıllarca Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinde görüşülmeyi bekleyen Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nda, sağlıkta örgütlü sendikalar, meslek örgütleri ve KKTC Sağlık Bakanlığı ve diğer paydaşların özverili çalışması ile sona gelindi.

Söz konusu yasa ülkedeki sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için son derece önemlidir. Yeni hastaneler, ameliyathaneler, servisler ve yoğun bakımların açılması ancak bu yasanın yürürlüğe girmesiyle mümkün olacaktır.

Yasa çalışmaları süresince tüm paydaşlar yasanın en erken zamanda yürürlüğe girebilmesi adına birçok talep ve beklentilerini tehir etmiş, gerekli her konuda fedakarlık göstermiştir.

Son zamanlarda meclis alt komitede yapılan toplantılara sendikaların davet edilmemesine de hiçbir itirazımız olmamıştır.

Sağlıkta örgütlü tüm paydaşlar olarak, 31/07/2023 pazartesi günü yapılacak olan son toplantıya yasanın son halini görmek, fikir ve görüşlerimizi belirtmek için katılmayı talep eden bir dilekçe Cumhuriyet Meclis Başkanlığına verdik. Katılım talebimizin Komite başkanı Sn Dr. Özdemir Berova tarafından reddedildiğini öğrendik.

Milletvekili meslektaşımız, Dr. Özdemir Berova'ya bir de basın aracılığı ile seslenerek, komitenin yapılacak bu son toplantısına katılım talebimizin aynen devam ettiğini bildiririz.”