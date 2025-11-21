Bazı sağlık örgütleri, ülkede hekimler ve sağlık çalışanlarının hem fiziksel hem psikolojik şiddete giderek daha sık maruz kaldığını belirterek, “Şiddet, sağlıkta asla kabul edilemez.” vurgusu yaptı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP- İŞ), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Derneği ortak açıklama yaparak, şiddet altında sağlık hizmeti vermenin mümkün olmadığını belirtti.

Açıklamada, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniklerinden birinde, hekim hasta muayenesi yaptığı sırada bir hasta yakını tarafından camların kırıldığı ve hekimin sözlü şiddete maruz bırakıldığını; olayla ilgili gerekli yasal sürecin başladığı belirtildi.

Özel veya kamu personeli fark etmeksizin hiçbir bireyin görevine korku içinde gitmemesi; kendini güvensiz hissettiği bir ortamda çalışmaya zorlanmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, örgütler, şiddete hiçbir şekilde toleransları olmadığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’na, sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik gerekli tedbirleri alma; uzun süredir bekletilen sağlıkta şiddet yasası ve ilgili tüm yasal düzenlemeleri ivedilikle yürürlüğe koyma çağrısı yapılan açıklamada, basın, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti tetikleyebilecek ve meşrulaştırabilecek içeriklerden uzak durmaya davet edildi.

Çalışanların güvenliğinin sağlanmadığı sürece hizmetin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girdiği kaydedilen açıklamada, hastane yönetimi ve Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlama konusundaki sorumluluğu konusunda daha yüksek bir duyarlılık ve kararlılık göstermesinin zorunlu olduğu ifadelerine yer verildi.

Artan şiddet olayları nedeniyle hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılmasının elzem olduğu, etkin, yetkili ve yeterli güvenlik görevlisi bulunması ve gerekli tüm tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sağlıkta şiddetin önüne geçecek yasal düzenlemeler yürürlüğe girene, güvenlik önlemleri güçlendirilene ve sağlıkta şiddet tamamen son bulana kadar mücadelemiz her platformda kararlılıkla devam edecektir. Bir kez daha vurguluyoruz: Sağlıkta şiddete toleransımız yoktur. Şiddet varsa hizmet yoktur.”