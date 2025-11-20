Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 18 milyar 407 milyon 131 bin TL olarak öngörülen Sağlık Bakanlığı bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

10 gün şeklinde planlanan görüşmeler kapsamında bugün 5’nci toplantısını yapan komite, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, bakanlığa bağlı kurumlar ve Sağlık Bakanlığı bütçesini ele aldı.

Komitenin akşamki kısmında Sağlık Bakanlığı bütçesi tartışılırken, yaklaşık 10 saat süren komite toplantısı 21.00 sıralarında tamamlandı.

Toplantının sonunda milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtlayan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, dünyadaki hiçbir sağlık sisteminin kusursuz olmadığını kaydederek, “Biz de en kusursuza sahip değiliz ama düne göre çok daha güçlü ve donanımlıyız… Ne bulduysak üzerine koya koya gidiyoruz” dedi.

Fotoğrafın bütüne bakılması gerektiğini de söyleyen Dinçyürek, “Bu dönem, KKTC tarihinde bir ilktir. 4 büyük hastanenin yapımına eş zamanlı devam ediliyor. Sağlığın bütçeden aldığı pay tarihinin en yüksek oranı” dedi.

-Rogers

Sağlık bütçesi üzerine söz alan Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, yıllardır bütçe toplantılarında aynı şeylerin konuşulduğunu ancak hiçbir şeyin değişmediğini belirtti.

Dijitalleşme ve sağlıklı veri toplama olmadan planlama yapmanın, öngörüde bulunmanın kolay olmadığını söyleyen Rogers, Sağlık Bakanı’na bazı sorular yöneltti.

Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ilgili ne yapılacağını soran Jale Refik Rogers, 2026’da hangi hastanelerin açılacağı konusunda da bilgi istedi.

Kalp damar hastalıklarının ülkedeki ilk sıradaki ölüm sebebi olduğunu belirten Rogers, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda politikası olup olmadığını da sordu.

Kanser konusunda sağlıklı veriler olmadığını da savunan Jale Refik Rogers, erken tanıda kritik öneme sahip MR, ultrason gibi randevuların aylar sonrasına verildiğini belirtti.

Kanser taramasının gezici bir ekiple yapılmasının daha etkin olduğuna inandığını kaydeden Rogers, ilaç için ayrılan bütçenin beklenen oranda bile yükseltilmediğini söyledi.

“2026’da yine sorunlar yaşanacağı belli” diyen Rogers, sevk konusuna da değindi.

Rogers, her yıl tekrarlanan konulardan birinin de sevk olduğunu belirterek, alt yapıda nelerin iyileştirilebileceğinin konuşulması gerektiğini dile getirdi.

-İncirli

Toplantıda söz alan CTP milletvekili Sıla Usar İncirli, sağlık bütçesi hazırlanırken hangi rakamların dikkate alındığını sordu.

Ülkede ani ve beklenmedik ölümlerin arttığını, buna dair endişeleri daha önce de dile getirdiğini ifade eden İncirli, halkın bu konuda tedirgin ve güvensiz hissettiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın ani ölümlerle ilgili bir çalışması olup olmadığını soran İncirli, “Bu konuda özel bir çalışma yapma zorunluluğunuz var” dedi.

Sağlık çalışanlarına yönelik hızlı bir anket yapılması gerektiğini de belirten Sıla Usar İncirli, bu alanda çalışanların tükenmiş hissettiğini söyledi.

İncirli, “Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi yetersizdir, bu aşikardır. Yıl içinde ilaç eksikliği ile karşılaşacağız, hastaneler yetmeyecek ve sevklere yöneleceğiz, bu da aşikardır. Sağlık ordusu tükenmiştir, bunu da gözden kaçırmamak gerek” dedi.

-Dinçyürek

Milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlayan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, ülkenin gerçeklerinin, mali yapısının ortada olduğunu kaydederek, “Geldiğimiz nokta, kötü mü? Değil. Sağlığın bütçeden aldığı pay tarihinin en yüksek oranıdır” dedi.

Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı’nın genel bütçedeki payının yüzde 10’un altında, bütçesinin ise 18 milyarın üzerinde olduğunu belirterek, “Kağıt üzerinde görünen rakamlar bunlardır ama gerçek rakamlar daha yüksektir” dedi.

-Hastaneler ve cihazlar

Yeni Lefkoşa Hastanesi’nin kısa süre içinde yükselmeye başlayacağını, Pamuklu Hastanesi’nin yapımına da başladığını kaydeden Diçyürek, “Bütün projeleri eş zamanlı ve hızlı şekilde yapıyoruz” dedi.

Dinçyürek, Lefkoşa’daki yeni hastanede 110 yoğun bakım yatağı olacağını da sözlerine ekledi.

Girne Hastanesi’nin bitme safha geldiğini hatırlatan Dinçyürek, MR, tomografi, röntgen gibi büyük cihazların siparişlerinin verildiğini açıkladı.

Güzelyurt Hastanesi ile ilgili yapılan sözleşmede belirtilen bitiş tarihin 26 Ocak 2026 olduğunu kaydeden Dinçyürek, müteahhidin 15 Kasım tarihini ifade ettiğini ancak projenin tamamlanması için daha zaman olduğunu kaydetti.

Yeni doğan dahil ülkede 80 yoğun bakım yatağı olduğunu, bu sayının artırılacağını da söyleyen Sağlık Bakanı, “Kapasite artırmaya devam ediyoruz. Rakamları devraldığımızın çok üstüne taşıdık” dedi.

Gazimağusa Hastanesi için anjiyo ve kalp damar operasyonu cihazlarının yakın zamanda ülkeye getirileceğini de belirten Dinçyürek, gelecek hafta Ankara’ya gideceğini de açıkladı.

Dinçyürek, “Fotoğrafın bütüne bakmayı öğrenmemiz lazım. Bu dönem, KKTC tarihinde bir ilktir. 4 büyük hastanenin yapılmasına devam edildiği bir dönemden bahsediyoruz. 3 tane modern sağlık merkezini de hizmete açtık” dedi.

Atıl durumda olan, işlev görmeyen ya da hiç olmayan sağlık ocağı veya odalarını bir faaliyete geçirdiklerini de ifade eden Dinçyürek, bunlara Beyarmudu, Vadili, Tatlısu, Gaziköy, Dörtyol, Karaağaç’ı örnek gösterdi.

Milyonlarca TL’lik tıbbı cihazlar aldıklarını da belirten Sağlık Bakanı, “Yakında bir o kadar daha ihaleye çıkacağız” dedi.

Sağlık Bakanı, iki MR ihalesine çıkılacağını da açıklayarak, bu cihazların birinin Lefkoşa, diğerinin Gazimağusa’ya verileceğini, gezici mamografi cihazıyla ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

-Sağlık çalışanları

Hemşire sınavlar hakkında bilgi de veren Dinçyürek, ilk atama olacak şekilde hemşire ve ebe münhallerinin önümüzdeki günlerde ilan edileceğini söyledi.

Kamu Hizmeti Komisyonu ile istişarelerin sürdüğünü belirten Diçyürek, sınavın en erken zamanda yapılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Görevi devraldığında Gazimağusa Hastanesi’nde pratisyen ve uzman olmak üzere 33 olan hekim sayısının 80’e yaklaştığını ifade eden Dinçyürek, “Bu hükümet döneminde Gazimağusa Hastanesi 8 branşın nöbet tuttuğu bir hastaneye dönüştü. Bu, hastaların daha iyi sağlık hizmet alabilmesi için önemli bir adımdır” dedi.

-Sevkler

Sevklerle ilgili çalışma yaptıklarını da dile getiren Sağlık Bakanı, en fazla pet, yoğun bakım ve tahliller için sevk yapıldığını belirtti.

Robotik fizik tedavinin uzun süreli sevklerin sebebi olduğunu da kaydeden Sağlık Bakanı, bu hizmeti ülkeye getirme aşamasında olduklarını, bu konudaki ihalenin de bittiğini açıkladı.

-Soruşturmalar

Yenidoğan yoğun bakımda bebeklerin mamasına etil alkol karışması ve bir bebeğin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruları da yanıtlayan Sağlık Bakanı, bu konudaki dosyanın Başsavcılıkta olduğunu söyledi.

9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu'nın ölümüyle ilgili de konuşan Dinçyürek, konunun araştırma safhasında olduğunu, bu konuda taraf olan herkesten ifade alındığını, ifadelerin yarın başhekimliğe teslim edileceğini ve bir rapor hazırlanacağını dile getirdi.

Otopsi sonucunun netleşmesi gerektiğini de belirten Dinçyürek, “Bu konuda amacını aşan iddialarda bulunmak doğru değil” dedi.

-İlaçlar

İlaçlarla ilgili eleştirileri de yanıtlayan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, “Hastanın elinde reçete ile dolaşması devrinin kapanmasını istiyoruz” dedi.

“Nüfusu bilmiyoruz, ilaç planlaması yapamıyoruz” açıklamalarının da yanlış olduğunu belirten Hakan Dinçyürek, otomasyon üzerinde ne kadar ilacın reçete edildiğini gördüklerini kaydetti.

Dinçyürek, hedefin Genel Sağlık Sigortası’nı hayata geçirmek olduğunu da kaydetti.

Dünyadaki hiçbir sağlık sisteminin kusursuz olmadığını ifade eden Dinçyürek, “Biz de en kusursuza sahip değiliz ama düne göre çok daha güçlü ve donanımlıyız… Ne bulduysak üzerine koya koya gidiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi oy çokluğuyla onaylandı ve bugünkü toplantı tamamlandı.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi yarın Milli Eğitim Bakanlığı ile bakanlığa bağlı Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA), Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bütçeleri görüşecek.