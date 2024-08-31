Sağlık Bakanlığı’nın "Halk Sağlığı Haftası" etkinlikleri yarın ''Sağlıkla Kal Yürüyüşü" ile başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “Sağlıkla Kal Yürüyüşü” saat 09.00'da Dereboyu Avenue önünde başlayacak ve Pronto çemberi güzergâhı izlenerek Kuğulu Park’a ulaşılacak. Kuğulu Park’ta halkı bilgilendirilecek; broşür dağıtılacak, diş muayenesi, bilişsel testler, müzik dinletisi ve çocukların etkinleri yer alacak. Açıklamada yürüyüşe katılacak olanların beyaz giymesi istendi.

-Halk Sağlığı Haftası Etkinlikler

Açıklamaya göre, yarın ''Sağlıkla Kal Yürüyüşü" ile başlayacak etkinlikler, 3 Eylül Salı günü ‘‘Halk Sağlığı Webinarı’’ ile devam edecek. Webinar ,Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doktor Deren Oygar’ın 14.00-15.40 arasında Sağlık Bakanlığı Facebook sayfası üzerinden canlı yayınla verilecek.

4 Eylül’de “Çocuklarda Aşı ve Bağışıklama Webinarı’’ Dr. Derin Oygar’ın katılımı ile 14.30-15.15 arasında Sağlık Bakanlığı Facebook sayfası üzerinden canlı yayın yapılacak.

5 Eylül’de ise ‘‘Ruh Sağlığı Webinarı’’ Dr. Erdem Beyoğlu katılımı ile 13.00-13.40 arasında Sağlık Bakanlığı Facebook sayfası üzerinden canlı yayında yer alacak.

6 Eylül’de ‘‘Hayatın İlk 1.000 Günü - Anne Sütü’’ konusu Emine Özlüses tarafından 13.00-13.40 arasında Sağlık Bakanlığı Facebook sayfası üzerinden canlı yayında irdelenecek.

6 Eylül’de ayrıca “Sağlıcakla Kal Konseri’’ yer alacak. Bahar Gökhan’ın vereceği konser Lefkeliler Hanı’nda 19.30 – 22.00 saatleri arasında yer alacak.