SKANDAL ATAMALAR – KKTC'DE TASDİK MEMURLUĞU KRİZİ

22 Ağustos 2025 tarihinde seçim yasaklarına saatler kala toplanan Bakanlar Kurulu, tam **148 kişiyi Tasdik Memuru olarak atadı.** Bu karar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

YASANIN AÇIK HÜKÜMLERİ YOK SAYILDI

54/2024 sayılı **Tasdik Memurları Yasası** açık hükümlerine rağmen atamalarda keyfiyet hakim oldu. Yasanın 6’ncı maddesi uyarınca, başvuruların **Değerlendirme Komisyonu** tarafından kriterlere göre incelenmesi ve sıralamaya tabi tutulması gerekirken, bu kurallar hiçe sayıldı.

Komisyon yalnızca 31 Temmuz 2025 tarihinde toplanarak Girne, Güzelyurt ve Lefke ilçelerindeki başvuruları görüşmek üzere toplantıya çağrıldı ve Girne- Güzelyurt- Lefke ilçelerindeki başvuruları değerlendirdi. Yasaya uygun olmayan başvurular için **Barolar Birliği ve dernek temsilcileri red oyu** Verdi ve uyarılarda bulundu. Ancak bu uyarılar dikkate alınmadı. Diğer taraftan Oy birliği ile reddedilen kişilerin dahi ataması yapıldı.

AYNI AİLEDEN, AYNI OFİSE 3. TASDİK MEMURU

En çarpıcı örnek: **Girne’de Zehra Çelebi’nin atanması.** Babası Sadi Çelebi hem Avukat hem Tasdik Memuru. Hali hazırda aynı ofiste görev yapan baba kızın ofisine ailenin diğer kızı da Tasdik memuru olarak atandı. Böylece ** Kızlar ve Babaları, 3 aile bireyi olarak aynı adreste aynı ofiste Tasdik Memurluğu yapacak.

İHTİYAÇ YOK, REKOR VAR!

Yasa, ilçelerdeki ihtiyaca binaen atama yapılmasını öngörürken, fiiliyatta nüfusa oranla dünyanın en fazla Tasdik Memuru sayısına ulaşıldı. Bugün KKTC, kişi başına düşen tasdik memuru bakımından **dünya rekoru kırmış durumda.** Mevcut gidişatla, **her eve en az bir Tasdik Memuru düşmesi** kaçınılmaz hale geldi.

50 METRE KURALI HİÇE SAYILDI

Yasanın 8’inci maddesi açık: Tasdik Memurluğu görevinin yürütüleceği işyerleri arasında en az 50 metre mesafe olmalı. Ancak bu kural göz ardı edildi, aynı sokakta, hatta yan yana ofislerde atamalar yapıldı.

YASAKLI MESLEK SAHİPLERİNE DE ATAMA

Sigorta acenteleri, turizm acenteleri, dövizciler ve galericiler yasaları gereği başka iş yapamazken, bu meslek gruplarından da isimler Tasdik Memuru olarak atandı. Oysa Maliye Bakanlığı’na bağlı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, 30 Haziran 2025’te Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’ne resmi yazıyla bu engeli bildirmişti. Bu yazı da görmezden gelindi.

LEFKOŞA , İSKELE, MAĞUSA BÖLGELERİ İÇİN KOMİSYON DAHİ TOPLANMADI ATAMA YAPILDI!

En son 31.07.2025 tarihinde toplanan Değerlendirme Komisyonu Girne , Güzelyurt ve Lefke Gündemi ile toplanmış, ihtiyaç olmayan bölgelere Barolar Birliği ve KTTMD RED oyu verip uyarmasına rağmen oy çokluğu ile karar alınmıştır LEFKOŞA İSKELE VE MAĞUSA Bölgeleri için Toplantı çağrısı dahi yapılmadan komisyon nasıl ve neye dayanarak toplantı yağtığı, neye dayanarak karar alıp Bakanlar Kuruluna hangi Kararı Önerge olarak gönderdiği de maalesef bilinmiyor.

YABANCI UYRUKLULARA ATAMA

Atananlar arasında sonradan KKTC vatandaşı olanlar da yer aldı. Bu kişilerin iyi derecede Türkçe bilip bilmedikleri dahi belirsiz olmasına rağmen, **Tasdik Memuru** yapıldılar.

TÜZÜKTEKİ EKSİKLİKLERE RAĞMEN ATAMA

54/2024 Sayılı yasanın uygulamasında çıkan onlarca sorun Maliye bakanlığına bildirilmesine rağmen ugulamada yaşanan sorunlar giderilmek yerine oy kaıgısı ile yeni atamalar yapıldı.

54/2024 sayılı Yasa’ya bağlı tüzükte birçok eksik belge bulunmasına, bazı vekaletnamelerin KKTC ve TC makamları nezdinde geçerli olmamasına rağmen bu eksikler giderilmedi. Bir yılı aşkın süredir tüzükte düzenleme yapılmazken, yeni Tasdik Memuru atamalarıyla sorunlar katlandı.

SONUÇ: HER EVE BİR TASDİK MEMURU

Atamalar mevcut Tasdik Memurlarının emeğini değersizleştirirken, yıllardır hizmet veren ofislerin kapatılması tehdidini doğurdu. Gelinen noktada, **her aileden en az bir Tasdik Memuru çıkacağı** resmen söylenebilir hale geldi.