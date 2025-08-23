E-Devlet Mobil Uygulaması Lansmanı, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı.

Lansmana Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve bürokratlar katıldı.

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayan lansman, KKTC e-Devlet Mobil Uygulaması Tanıtım Videosu’nun gösterimi ile devam etti. Ardından, açılış konuşmaları yapıldı. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ve Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay konuştu.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisi 2012 yılında Maliye Bakanı iken bugünün temellerinin atıldığını söyledi. e-Devlet projesinin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, emeği geçenlere teşekkür etti.

KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmasının önemine değinen Tatar, bugün e-Devlet projesinin bu aşamaya gelmesiyle KKTC’nin de güçlendiğini söyledi.

Ülke gençlerine güvendiğini kaydeden Tatar, gençlerin teknolojiyi en üst düzeyde kullanması ile ülkenin daha da güçleneceğine inanç belirtti.

-Yılmaz

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasına, KKTC e-Devlet Kapısı Mobil Uygulaması Lansmanı vesilesiyle Lefkoşa’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek başladı, “Dijitalleşen KKTC yolunda işbirliği içinde hayata geçirdiğimiz bu uygulamanın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla geliştiği dönemde bulunduğunu belirten Yılmaz, Türkiye ve KKTC’nin bu gelişmelerin dışında kalamayacağını vurguladı.

Türkiye’nin elektronik devlet hizmetlerinde öncü bir ülke olduğunu anlatan Yılmaz, “Birleşmiş Milletler E-Devlet Gelişmişlik endeksinde Türkiye, 2022 ile 2024 yılları arasında e-devlet alanında en fazla ilerleme kaydeden ülke ödülüne layık görülmüştür.” dedi.

Türkiye nüfusunun yüzde 80’inin e-Devlet hizmetini kullandığını aktaran Yılmaz, “Bizim ayrımız gayrımız yok. Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz.” dedi. Yılmaz, Türkiye’nin desteğiyle kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi, nüfus kayıtlarının dijital ortama taşınmasından güvenli e-Kimliklere, dijital eğitimden gümrük işlemlerine ve adalet sistemine kadar pek çok alanda KKTC’ye köklü dönüşümler getirdiklerini aktardı.

KKTC e-Devlet mobil uygulamasının önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türkü tarafından yoğun şekilde kullanılacağına inanç belirten Yılmaz, “Ben bir kez daha KKTC e-devlet işbirliğimizin yeni meyvesi; mobil uygulamanın hayırlı olmasını diliyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel konuşmasında, son iki yılda imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği protokollerinden bahsederek, yaklaşık 40 milyarlık bir kaynağın ihtiyaç duyulan projelere sağlandığını aktardı.

Sağlıkta, ulaştırmada, tarımda, turizmde, eğitimde ve diğer alanlarda yürütülen projelerden bahseden Üstel, “Yıllardır bekleyen projeleri hayata geçirdik.” dedi.

Eğitimde iki sene içerisinde 40 yeni okul yapıldığını, 40 okulda ise güçlendirme çalışmaları yapıldığını aktaran Üstel, gençler ve kadınlara yönelik yürütülen çalışmalara değindi.

Türk Telekom ile bir protokol imzaladıklarını ve her evin fiber optik ile buluşturulacağını aktaran Üstel, ülkenin bir bilişim adası olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı.

“Yaptığımız reformlarla ülkenin önünü açtık.” diyen Üstel, herkesi içine alan bir kalkınma anlayışı ile yol aldıklarını söyledi.

Dijitalleşmenin önemine vurgu yapan Üstel, e-Devlet’in çağdaş devlet yapısının da simgesi olacağını kaydetti. Bu konuda KKTC’ye katkı koyan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cevdet Yılmaz’a ve diğer yetkililere teşekkür etti.

-Atalay

Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Kıbrıs’taki dijital dönüşüm serüveninin Türkiye’deki ile yakın zamanda başladığını belirterek, KKTC’deki bu çalışmaların önemli bir aşamaya geldiğini kaydetti.

Türkiye’deki deneyimin KKTC’ye aktarıldığını anlatan Atalay, Türkiye’deki e-Devlet uygulamasına ve KKTC’de kurulan sisteme ilişkin bilgi verdi.

KKTC e-Devlet sisteminin yeni teknolojilerle geliştirildiğini aktaran Atalay, vatandaşın kamu hizmetlerine doğrudan ve kolayca erişiminin sağlanacağını belirtti.

Atalay, bu sistemlerin geliştirilmesinde kendilerine öncülük eden TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Kıbrıs vatandaşlarının internet bağlantısı olan her yerden kamu hizmetlerine erişebileceğini belirten Atalay, emeği geçenlere, çalışmalara katkı sunanlara teşekkür etti; hayırlara vesile olmasını diledi.