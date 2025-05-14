"Kıbrıs Türk halkı ekonomik olarak güçlenmek ve uluslararası alanda hak ettiği yeri almak için büyük bir mücadele veriyor, bu çaba karşısında Rum liderliği sistematik saldırılarla Kıbrıs Türk halkını hedef alıyor"

Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Mücadele Vakfı’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mülkiyet gerekçesiyle son günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) yapılan tutuklamalara işaret ederek, bu olumsuz durumun iki devletli siyasetin sonucu olduğunun düşünülmesini yanlış ve samimiyetsiz bulduğunu vurguladı.

Rum Yönetiminin mülkiyet konusundaki saldırılarının dozunun arttığına dikkat çeken Tatar, Kıbrıs Türk halkının, kendi ayakları üzerinde durmak, ekonomik olarak güçlenmek ve uluslararası alanda hak ettiği yeri almak için büyük bir mücadele verdiğinin altını çizdi.

Bu çaba karşısında Rum liderliğinin sistematik saldırılarla Kıbrıs Türk halkını hedef aldığını ve tutumunu değişmediğini belirten Tatar, KKTC'nin kurum ve kuruluşları ile statüsü olduğunu, uluslararası arenada Kıbrıs Türk halkı için her türlü mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar ve Yönetim Kurulu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, iki devletli siyasete vurgu yaparak, Rum tarafı ile ortak bir zemin sağlanmadığını ifade etti. Kıbrıs müzakere sürecine Crans Montana'dan devam etmenin söz konusu olmadığını kaydeden Tatar, bu konuda net olduklarını yineledi.

Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm modeliyle ilerleyeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bundan vazgeçmeyeceklerini belirtti. İki halkın yararına olacak şekilde işbirliğine dayalı çalışmalar ile önümüzdeki süreci sürdürebileceklerini ifade eden Tatar, bu kapsamda çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

-Enerji konusu...

Güney Kıbrıs’ın elektrik kullanımı için kablo ile 1600 kilometre uzaklıktaki Yunanistan’a bağlanmak istediğini ancak yüksek maliyet, güvenlik ve sürdürülebilirlik konularında yaşanan sıkıntılardan dolayı projenin gerçekleşemediğini anlatan Tatar, adanın iki tarafının, 60 kilometre uzaklıktaki Türkiye’deki enterkonnekte sisteme bağlanmasının en ucuz ve akılcı çözüm olduğunu vurguladı. Avrupa’daki enterkonnekte sisteme bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, 3 ay içinde Kıbrıs’a elektrik getirmeye hazır olduğunu ve her fırsatta bunu dile getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği’nin, Güney Kıbrıs’ın etkisiyle Türkiye’nin dahil olduğu enterkonnekte sisteme dahil olunmasına karşı çıktığını aktardı.

Tatar konuşmasının devamında “Onlar karşı çıksa da biz bağlanmalıyız. Rum tarafı iyi niyetli olursa ve iki halkı düşünürse sorumlu davranır. İki halka fayda getirecek olan Türkiye üzerinden enterkonnekte sisteme bağlanır.” ifadelerini kullandı. Tatar, Türkiye üzerinden enterkonnekte sisteme dahil olunmasıyla yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjiden faydalanılacağını, kaliteli ve kesintisiz enerjinin önünün açılacağını kaydetti.

-Gülbahar: "Milli şuuru yayma hedefindeyiz"

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteklediği milli davaya destek verip milli şuuru yayma hedefinde olduklarını belirterek, iki devletli politikanın devamı için destek verdiklerini kaydetti.

Gülbahar, KKTC'nin varlığı ve Kıbrıs Türk Halkı'nın Anavatan Türkiye ile olan bağlarını hedef alan iç ve dış tehditlere, algı operasyonlarına ve çirkin saldırılara karşı önlemlerin alınmasını da istedi. Milli şuurun ve tarih bilincinin önemine vurgu yapan Gülbahar, bu doğrultuda adımlar atılması gerektiğini belirterek, bu konuları içeren bir mektubu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu.