Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Başbakan Ünal Üstel’in, gastroenteroloji konsültasyonu yapılması amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiğini açıkladı.

TAK muhabirine açıklamada bulunan Dinçyürek, bugün sabah mide şikayetiyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne başvuran Başbakan Ünal Üstel’in tetkiklerinin yapılmasının ardından, gastroenteroloji konsültasyonu yapılmasına karar verildiğini kaydetti.

Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde gastroenteroloji konsültasyonu yapılamamasından dolayı Başbakan Üstel’in tetkik ve konsültasyonunun yapılması için Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildiğini belirtti.

Dinçyürek, Başbakan’ın tedavisinin sürdüğünü söyledi.