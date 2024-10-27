Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Yeni Doğan Yoğun Bakımda bir bebeğin hayatını kaybetmesi ve altı bebeğin durumunun kötüleşmesiyle ilgili sürecin yargıya intikal ettiğini ve şeffaf yürütüleceğini söyledi.

Hayatını kaybeden bebeğin dışında bu olaydan etkilenen altı bebek olduğunu ve onlara da müdahale edildiğini belirten Bakan Dinçyürek, adadaki dört yeni doğan uzmanının hepsinin bebeklerle ilgilendiğini kaydetti. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bir çocuğun hayatını kaybetmesi ve altı çocuğun durumunun kötüleşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Acil Durum Hastanesi önünde bulunan aileleri ve basını bilgilendiren Bakan Dinçyürek, hayatını kaybeden bebek için aileye başsağlığı diledi ve “Başta kaybettiğimiz hasta için üzüntümü belirtmek istiyorum. Acınızı anlıyorum, ben de babayım, benim de çocuğum var. Acınızı paylaşıyorum.” dedi. Olayı dün öğleden sonra öğrendiğini ve hemen hastanedeki tüm sorumlu ekiple görüşerek, adadaki bütün yeni doğan hekimlerini hastaneye çağırdıklarını ifade eden Bakan Dinçyürek, çocukların durumunun ne olduğunu anlamak için testlerler yaptıklarını ve testlerin dün gece yarısından sonra çıktığını kaydetti. Gece yarısı sonrasında testlerin çıkmasıyla görevlendirmeler yaptıklarını ifade eden Bakan Dinçyürek, “Bizim için önemli olan hastalarımızın sağlığı bunun için önce tedbir aldık. Soruşturma memuru atadık ve daha sonra da bir bir aileleri aramaya çalıştık.” dedi. Ailelerin hepsine çocukları hakkındaki durumun birer birer izah edileceğini söyleyen Bakan Dinçyürek, “Sizlere ve basına geç bilgi vermemizin sebebi, adli bir soruşturmanın başlamasıdır. Adli merciler bize eğer erken açıklama yaparsanız polis tedbir almakta zorlanacak dedi. Adadaki bütün yeni doğancılar içerde bizimle birliktedir. Adada kaç tane doktor varsa buradadır.” şeklinde konuştu. -Aileler sırayla bilgilendirilecek Biraz önce bütün hekimlerin son muayene ve değerlendirmelerini yaparak notlar aldığını ve ailelerin sırayla içeri alınarak bilgilendirileceğini aktaran Bakan Dinçyürek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Süreci şeffaf götüreceğiz. Yargıya intikal etmiş bir durumda benim yorum yapmam doğru değil. Hayatını kaybeden bebeğin dışında bu olaydan etkilenen altı bebek var onlara da müdahale edildi. Olaydan yedi bebek etkilendi ve bir tanesini kaybettik. Adada dört tane yeni doğan uzmanı var ve hepsi içerde, hastalarınız hakkında bilgi verecek.”

Kaynak: rss