28 Şubat’ta başlayan ABD/İsrail-İran savaşında 8 Nisan’dan bu yana ateşkes var. 11 Nisan’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki ABD-İran görüşmesinden bir sonuç çıkmamıştı.

ABD, Hürmüz Boğazı’nda İran limanlarına giden ve gelen gemilere 13 Nisan’dan bu yana abluka uyguluyor. BBC’nin haberine göre abluka nedeniyle İran ve Ortadoğu yemeklerinde yaygın olarak kullanılan nohut ve zereşkle (bir tür kurutulmuş meyve) birlikte safran arzı da azaldı.

Safran. Fotoğraf: Necip Duman / Pexels

Safran dünyanın en pahalı baharatlarından biri olarak biliniyor. Dünyadaki arzın da yüzde 90’ı İran tarafından karşılanıyor.

Türkiye’de de kısmen de olsa üretilen baharatın kilogram fiyatları internetteki rakamların ortalamasına göre 100 bin liranın üzerinde.

Britanya’nın başkenti Londra’daki işletmeler safranın fiyatının hızla yükseldiğini duyurdu.

Kentte Pers restoranı işleten Dilman Mahmoud fiyatları sabit tutmaya çalıştıklarını fakat safranın toptan alımının zorlaştığını vurguladı.

Fiyat neredeyse iki katına çıktı

Savaş öncesinde Britanya’da kilosunun 1200 sterline (güncel kurla 74 bin 100 lira) satıldığı safran, Mahmoud’un aktardığına göre toptanda 2 bin 100 sterline (yaklaşık 130 bin lira) kadar çıktı.

Hemen hemen tüm ürünlerinde safran kullanan esnaf durumdan şikayetçi:

“İran safranının yerini hiçbir şey tutmuyor.. Aynı kaliteyi bulamıyoruz. Yemeklerimizin yüzde 85’inde safran var. Tavuk ve kebapların soslarında kullanıyoruz.”