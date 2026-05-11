İran, ABD-İsrail saldırılarında hayatını değiştirecek yaralanmalar geçirdiği yönündeki ilk haberlerin ardından, dini lider Mücteba Hameney'in kulağının arkasında "küçük bir çizik" olduğunu iddia etti.

Rejim, liderinin diz kapağı ve sırtından yaralanmasına rağmen "tamamen sağlıklı" olduğunu açıkladı. Ancak liderleri, babası Ali Hameney'in öldürüldüğü 28 Şubat'taki saldırılardan bu yana kamuoyu önüne çıkmadı.

Haberlere göre Ayetullah Hamaney'in yüzünden plastik cerrahi müdahale geçirmesi gerektiği ve yeni bir protez bacak beklediği belirtilmişti.

Ayetullah'ın sağlığı hakkında bilgi sahibi İranlı 4 üst düzey yetkili, bu ay New York Times'a 56 yaşındaki liderin ağır yaralandığını ancak zihinsel açıdan iyi durumda olduğunu söylemişti.

Habere göre Hameney'in bacaklarından biri üç kez ameliyat edildi ve protez bacak takılması planlanıyor. Ellerinden biri ameliyat edildi ve yavaş yavaş işlevini geri kazanıyor, yüzü ve dudaklarıysa ciddi şekilde yanmış, bu da konuşmasını zorlaştırıyor.

Tahran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı aracılığıyla yaptığı ilk kamuoyu açıklamasında rejim şunları söyledi:

[Onun] sırtındaki yara bu süre zarfında iyileşti ve diz kapağındaki yara da yakında iyileşecek. Sağlığı yerinde.

Dini Lider Ofisi Protokol Genel Müdürü Mazaher Hüseyni, yüzündeki yaralarla ilgili soruya "kulağının arkasında küçük bir çatlak" olduğunu söylemişti.

Açıklamada ayrıca, "Şükürler olsun ki sağlığı yerinde. Düşman her türlü söylenti ve yanlış iddia yayıyor" dendi.

Onu görmek ve yerini bulmak istiyorlar ancak insanlar sabırlı olmalı, acele etmemeli.

Mücteba Hameney'in babası Dini Lider Ali Hameney, 28 Şubat'taki saldırılarda öldürülmüştü (AFP)



Hameney'in 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında ölümden kıl payı kurtulduğu bildirilmişti. Hayatını kaybeden babasıyla aynı binada olmadığı düşünülüyor.

The Telegraph, Hüseyni'nin sızdırılan açıklamalarına göre Hameney'in İsrail'in Mavi Serçe füzelerinin saat 09.32'de konutuna isabet etmesinden sadece birkaç dakika önce "bir şeyler yapmak için" dışarı çıktığını bildirmişti.

Hüseyni kayıtta, "Dışarıdaydı ve yukarı kata doğru giderken binaya bir füze isabet etti. Eşi Haddad orada şehit oldu" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, perşembe günü açıklanmayan bir yerde Hameney'le görüştüğünü söyledi ve "İslam devriminin dini liderinin vizyonunu, alçakgönüllü ve samimi yaklaşımını" övdü.

İran devlet televizyonu, İran askeri merkez komutanlığının başındaki Ali Abdullahi'nin pazar günü Hamaney'le görüştüğünü bildirdi.