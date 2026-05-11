İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi milletvekili yaklaşık 70 kişi, 7 Mayıs'ta yapılan yerel seçim ve İskoçya ile Galler'de yapılan bölgesel parlamento seçimlerinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle Başbakan Keir Starmer'ı istifaya çağırdı.

İşçi Partisi milletvekili 66 isim, ayrı ayrı açıklamalar yaparak Başbakan Starmer'ı seçim mağlubiyetinin sorumlusu olarak görerek görevi bırakmasını isterken, bazıları yeni lider olarak Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ı işaret etti.

Starmer'ı istifaya çağıranlar arasında aynı zamanda bakan danışmanı olarak görev yapan milletvekilleri Tom Rutland, Sally Jameson ve Tom Morris de yer aldı.

İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı ve Çevre Bakanı'nın parlamentodaki danışmanı olarak görev yapan 3 milletvekili, Starmer'ın halkın güvenini kaybettiğini ve yeni lider seçimi için süreci başlatması gerektiğini vurguladı.

LİDERLİK İÇİN MANCHESTER BELEDİYE BAŞKANINA DESTEK

Starmer'ın görevi bırakmasını isteyen bazı milletvekilleri ise Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın Meclise girmesi ve liderliği devralması görüşünü paylaştı.

Eski Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Burnham gibi "en iyi oyuncuların" sahaya sürülmesi gerektiğini belirtirken, The Guardian'a konuşan Knowsley Milletvekili Anneliese Midgley, "Burnham'ın, Gorton and Denton milletvekili adayı olmasını engellemek hataydı. Tekrar bir fırsat ortaya çıkarsa tekrar engellenmemeli." değerlendirmesinde bulundu

BBC'ye konuşan Clive Lewis ise "Burnham, mevcut hükümette yer alıp kirlenmiş isimlerden değil. İnsanları dinlediğimizde, bu zamana kadarki en kötü İşçi Partisi hükümetinin Starmer liderliğindeki hükümet olduğunu söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

SANDIKTAN AŞIRI SAĞ ÇIKMIŞTI

İngiltere'de 136 yerel yönetimde 7 Mayıs'ta yapılan yerel seçimde iktidar partisi sahip olduğu 2 bin 403 sandalyenin 1406'sını kaybetmiş, Londra'da ise sahip olduğu 19 belediyeden 9'u el değiştirmişti.

Söz konusu belediyelerde toplam 2 sandalyesi bulunan aşırı sağcı Reform UK Partisi ise 1444 sandalye kazanarak seçimi önde tamamlamıştı.

Galler ve İskoçya'da yapılan bölgesel parlamento seçimlerinde de büyük bir mağlubiyet yaşayan İşçi Partisi, iki ülkede de üçüncü parti konumuna gerilemişti.

İskoçya'da birinciliği 5. kez bağımsızlık yanlısı İskoçya Ulusal Partisi kazanmış, ikinci Reform UK olmuştu. Galler'de ise İşçi Partisi iktidarı devrilmiş, Bölgesel Başbakan Eluned Morgan milletvekili dahi seçilememişti.

Galler'de de birinci parti bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru, ikinci Reform UK olmuştu. Hem Galler hem de İskoçya'da bağımsızlık yanlıları Meclis çoğunluğunu elde edememişti.