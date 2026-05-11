Türk, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sudan'da İHA'ların artan kullanımını ve siviller üzerindeki ölümcül etkisini şiddetle kınayan Türk, şiddetin artarak genişleyebileceği, bunun da daha fazla yerinden edilmeye ve kritik yardım akışlarında aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Türk, "İHA saldırılarının bu yılın ocak ile nisan ayları arasında en az 880 sivilin ölümüne, çatışmayla ilgili sivil ölümlerinin ise yüzde 80'inden fazlasına neden oldu. İHA'lar, artık açık ara en büyük sivil ölüm nedeni haline geldi." görüşünü paylaştı.

Sudan'da yaşanan bu duruma ve çatışmaların artmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Türk, "Uluslararası toplum, gecikmeden harekete geçilmediği takdirde bu çatışmanın yeni ve daha da ölümcül bir aşamaya girmek üzere olduğu konusunda uyarıldı." ifadesini kullandı.

Türk, Sudan'da savaşan taraflara İHA'lar da dahil gelişmiş silah transferinin önlenmesi için çağrıda bulundu.

Taraflara sivillerin korunmasını sağlama çağrısını yineleyen Türk, sivillerin yerinden edilme güzergahları boyunca güvenli, gönüllü ve bilgilendirilmiş şekilde hareket edebilmelerinin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

- Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.