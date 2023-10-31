Kıbrıs Türk Fantastik Genç Edebiyatı yazarı Kemal B. Caymaz’ın yazıp resimlediği Safir serisinin ikinci kitabı “Yegâne Aşk”ın tanıtım gecesi ve sergisi cumartesi günü Bellapais Manastırı’nda yapılacak.

Yazar’dan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında Işık Kitabevi tarafından yayınlanan “Yegâne Aşk”ın pandemi nedeniyle ertelenen tanıtım gecesinde Esat Ulusol’un çevirisini yaptığı, kapağını Raif Kızıl’ın tasarladığı İngilizce baskısı da ilk kez satışa sunulacak.

Serinin yaratıcısı Caymaz’ın kitaplarını imzalayacağı “Kraliyet Düğünü” temalı gecede, Çobanyıldızı Krallığı’nın Prensi Safir ve Anisoptera Krallığı’nın Prensesi Lâl’in görkemli düğün sahnesi Azeri Sanatçı Hanım Taghiyeva’nın çizdiği karakterlerin maketleri eşliğinde Kıbrıslı oyuncu Hatice Tezcan’ın sesiyle sesli kitap olarak okunacak.

Açıklamaya göre, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Bayrak Radyo televizyon Kurumu, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Girne Belediyesi, CityMall ve Telsim Vodafone grup şirketinin sponsorluğunda gerçekleşecek gecede, Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği “Yegâne Aşk” sergisi de Bellapais Manastırı Mahzen bölümünde açılacak.

İnci Kansu, İsmet Tatar, Emel Samioğlu, Eser Keçeci, Mustafa Öztunç, Gökçe Keçeci, Şenol Özdevrim, Kemal B. Caymaz, Raif Kızıl, Rana Özdoğa, Ülviye Perçinci Oksu, Hanım Taghiyeva, Fatma Özok, Mine Korudağ, Tülay Pirgalıoğlu, Özge Yücesoy, Mandana Mehrnia, Gonca Akbudak, Feza Sanıvar ve İmge Tonyalı’nın kitaptan ilham alıp ürettikleri eserlerinin yer alacağı sergi 10 Kasım tarihine kadar mesai saatleri içinde ziyaret edilebilecek.