Sagrada Familia'nın son büyük kulesinin görkemli açılışı, dün Barselona'yı tarihi bir kutlamanın sahnesine dönüştürdü. Binlerce kişi, Antoni Gaudí'nin tapınağının çevresini doldurarak duygunun, müziğin, drone gösterisinin, büyük bir ışık şovunun ve kentin en sembolik anıtını aydınlatan havai fişeklerin damga vurduğu törene katıldı.

Törene, yaşamının kırk yılı aşkın bir bölümünü bazilikanın tasarımına ve inşasına adayan Gaudí'nin ölümünün 100. yılı vesilesiyle özel bir ayin yöneten Papa XIV. León başkanlık etti ve bazilikanın en yüksek kulesi olan yeni İsa Mesih Kulesi'ni kutsadı; bu kule sayesinde Sagrada Familia dünyanın en yüksek kilisesi unvanını kazandı.

Bazilikanın içinde düzenlenen ayinin ardından Papa XIV. León, yeni kuleyi taçlandıran aydınlatılmış büyük seramik haçı kutsamak için dışarı çıktı. Bir çocuk korosu çeşitli eserler seslendirirken, etkileyici bir ışık gösterisi tapınağın ünlü vitraylarını dışarıdan da görülebilen renkli bir mozaiğe dönüştürdü. Tören, bazilikanın cephesinden atılan havai fişeklerle sona erdi.