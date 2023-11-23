Kıbrıslı Türk piyanist Rüya Taner ve Türk yazar ve müzisyen Kürşat Başar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yılı etkinlikleri kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konser verdi.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonuyla Uluslararası Muğam Merkezi'nde düzenlenen konseri, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Bakü Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Selçuk Karakılıç ve çok sayıda davetli izledi.

KKTC Bakü Temsilcisi Turganer, konser öncesinde yaptığı konuşmada, KKTC'nin dünyaca tanınan sanatçısı Rüya Taner'in ve Türkiye'nin tanınmış sanatçısı Kürşat Başar'ın Bakü'de sanatseverlerle buluşmasının önemli olduğunu söyledi.

Tarihi günler yaşadıklarını kaydeden Turganer, KKTC'nin kuruluşunun 40. yıl dönümünde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Bakü'yü ziyaret ettiğini hatırlattı.

Turganer, sanatçıların birbirleriyle iletişim içinde olmalarını desteklediklerini belirterek, Bakü Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür etti.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Karakılıç da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı ve KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümünde her üç devleti sanat yoluyla bir araya getirdiklerini söyledi.

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin arasındaki bağları güçlendirmek için bu konseri düzenlediklerini belirten Karakılıç, "Sanat yoluyla üç devleti bir araya getirmek, birbirleriyle sahici ve hakiki alakalar kurmalarını sağlamak, birbirleriyle iletişim ve etkiletişim kanalları açmak, Yunus Emre Enstitüsünün temel vazifesidir. Birbirimizi hakiki manada tanıdıkça farklılıklarımızı ve benzerliklerimizi keşfederek, büyük Türk ailesinin bilim ve kültürel birikimini çağdaş dünyaya ihraç edeceğiz." dedi.

Rüya Taner ile Kürşat Başar, bir saat süren konserde, Türk ve batı musikisinin seçkin örneklerinden "Bir köy var uzakta", "Arap Ali ağıdı", "Aşkın aldı benden beni", "Clair de Lune", "Black Orpheus", "Scherzo", "Yiğidim aslanım" ve "Ah o gemide ben de olsaydım" isimli eserleri seslendirdi.