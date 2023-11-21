Rusya’ya yönelik yaptırımların Güney Kıbrıs’taki denizcilik faaliyetlerini de etkilediği bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre Denizcilik Müsteşarı Marina Hacımanoli, dün, Meclis Ekonomi Komitesi’nde yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in AB’ye mektup göndererek birtakım telafi tedbirleri talebinde bulunduğunu söyledi.

Habere göre Hacımanoli, bu konunun Güney Kıbrıs-Malta-Yunanistan üçlü görüşmesinde de ele alındığını bu tedbirlerin hedef haline getirilerek, daha yoğun şekilde talep edilmesinin gerekliliği konusunda uzlaşıldığını kaydetti.

Hacımanoli, Güney Kıbrıs’taki denizciliğin 1987’de hayata geçirilen Türk ambargosu, Karadeniz Tahıl Koridoru girişimi, Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve İsrail-Hamas savaşından olumsuz etkilendiğini belirtti.

Habere göre Hacımanoli, Güney Kıbrıs’ın AB içerisinde 3’üncü büyük, küresel alanda da 11’inci büyük deniz gücü olduğunu iddia etti.